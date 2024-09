Confira todos os participantes de ’A Fazenda 16’ - Reprodução

Publicado 15/09/2024 16:51

Rio - 'A Fazenda 16' estreia nesta segunda-feira (16) com promessa de ser a maior edição do reality rural, apresentado por Adriane Galisteu. Neste domingo (15), a Record revela o elenco que disputará o prêmio de R$ 2 milhões durante sua programação. Além dos 20 peões principais, oito competidores disputarão quatro vagas no Paiol, aumentando a expectativa para uma temporada emocionante.

Confira todos os participantes:

A primeira confirmada foi Camila Moura, ex-esposa de Lucas Buda, do 'BBB 24', da TV Globo. Camila ganhou destaque nas redes sociais enquanto Lucas estava confinado, após anunciar o fim do casamento de 15 anos. A decisão veio depois que Lucas demonstrou interesse por Giovanna Pitel dentro da casa. A atitude fez com que Camila ganhasse milhões de seguidores, alavancando sua carreira como influenciadora digital.

O personal trainer e fisiculturista Gilson de Oliveira, segundo nome confirmado no reality, ficou conhecido após ser apontado como pivô da separação entre o cantor Belo, vocalista do Soweto, e Gracyanne Barbosa. O affair com Gracyanne foi inicialmente visto como uma traição, mas, posteriormente, tanto ela quanto Belo esclareceram que já estavam separados na época. Apesar da exposição, Gilson afirmou que não desejava ganhar fama com o episódio.

A apresentadora e jornalista Flor Fernandez foi a terceira participante confirmada pela emissora. Flor se tornou uma figura icônica como jurada do 'Show de Calouros', do SBT, onde consolidou sua carreira. Ela também esteve à frente do 'Jogo dos Pontinhos' no 'Programa Silvio Santos' por mais de uma década e chegou a apresentar o 'Fofocalizando'. Flor encerrou seu contrato fixo com o SBT em abril deste ano.