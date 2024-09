Gilson Oliveira e Yuri Bonotto protagonizam barraco em ’A Fazenda 16’ - Reprodução de vídeo / Record

Publicado 17/09/2024 07:46 | Atualizado 17/09/2024 07:57

Rio - A estreia de "A Fazenda 16", da Record, foi marcada por um barraco entre Yuri Bonotto e Gilson Oliveira, nesta segunda-feira (16). O ex-bombeiro do "Programa Eliana" e o ex-personal de Gracyanne Barbosa, apontado como pivô da separação entre Belo e a musa fitness, trocaram ofensas e acusações.

Tudo começou depois de uma dinâmica no reality rural da Record, em que os participantes precisavam opinar sobre o peão que chegaria ou não à final da atração. Gilson foi apontado como um dos que 'não vencem' o programa e se aborreceu. A apresentadora Adriane Galisteu quis saber o motivo.



"Eu só achei que não foi justo, porque não condiz com o que aconteceu no decorrer do dia. Depois o que eu soube que foi justificado para mim. Se tivesse me falado na hora, teria me dado o prazer de me desculpar por uma situação que aconteceu e não achei que fosse ofender", justificou o personal trainer.



Em seguida, Gilson pediu desculpas a Yuri. "Você achou que foi uma ofensa. A minha intenção, do fundo do coração, não foi essa", afirmou. "Uma coisa é falar da minha roupa, ok. Tá desculpado. Outra coisa é não aceitar que coloquei ele no sofá e falar que é por coisas lá de fora, criar mentiras aqui dentro…", comentou o ex-bombeiro de Eliana.

Logo depois, Yuri acusou Gilson de ser agressivo com ele. "Chegou aqui comigo e falou 'as máscaras vão cair'. Que máscaras? Ele nem me conhece. Não conheço esse cara, não sei nem de onde ele veio. Ele foi agressivo comigo. Sou um cara que não gosto de briga", disse. "O cara se arriou na minha roupa quando eu cheguei, ficou de zombaria com a minha roupa. Isso já vem da pessoa. Eu não sou criado para ficar zombando de ninguém. Eu vou pagar na mesma moeda", completou.

Com o clima tenso, Adriane se despediu dos peões. Mas a briga entre eles continuou. "Você tá criando uma situação que não é verdade. Você tá falando que eu falei da tua roupa como se eu tivesse tirado chacota de você... Você é duas caras, está mentindo", criticou Gilson.

Yuri chamou o personal de moleque. "Eu tenho minha vida. Não sou carreirista que veio do nada na mídia. Vai te catar", acusou. Gilson recordou uma briga entre Yuri com Junno Andrade, que teria curtido fotos da mulher dele nas redes sociais. O ex-bombeiro da Eliana se irritou e confrontou o personal trainer.

"Não sabe da história. É com a minha mulher, palhaço. Você ficou famoso porque traiu o Belo...Falando da minha mulher, falou da minha família", esbravejou. "Eu não falei nada de família, seu bobão", retrucou Gilson. "Vai pegar mulher dos outros! Tu nem sabe o que tá falando. Vai voltar lá para trair os outros", provocou Yuri.