Marcos Uchôa, durante participação no ’Cheguei Podcast do Garotinho’Reprodução / YouTube

Publicado 17/09/2024 09:25 | Atualizado 17/09/2024 09:48

O jornalista Marcos Uchôa, de 66 anos, revelou em entrevista que ficou magoado com William Bonner em 2015, durante as celebrações de 50 anos do jornalismo da TV Globo. Ele afirmou que o seu nome não foi lembrado nas homenagens do "Jornal Nacional" a profissionais que marcaram a trajetória da emissora.

"Na época, o William Bonner estava com problemas comigo. Ele que estava organizando isso, era uma coisa do 'Jornal Nacional', apesar de ser jornalismo da Globo, e foi uma decisão dele", disse Uchôa durante o programa "Cheguei Podcast do Garotinho", apresentado pelo locutor José Carlos Araújo, em episódio transmitido na última sexta-feira (13). Na ocasião, Uchôa ressaltou o seu currículo de mais de 30 anos na empresa e a mágoa com o apresentador.

"Se você comparar na área internacional, eu fiz mais do que os outros. Fiz as guerras, [Fórum Econômico de] Davos... Se for comparar esporte, eu também tinha feito mais. Eu fiz de tudo. Mike Tyson, [o tenista brasileiro] Guga, Olimpíadas, Copas do Mundo, Eurocopa, Copa América… A diversidade da minha participação no esporte da TV Globo tinha sido muito grande. Não estou desmerecendo quem foi convidado, até porque não eram para tirar ninguém para eu estar, mas era muito estranho eu não estar. Acho que isso foi feito para me magoar, e me magoou. Em jornalismo, essa coisa pessoal não deve existir", afirmou.

Quando questionado se pensou em levar o seu descontentamento para a empresa, Marcos argumentou que provavelmente não iria adiantar. "Acho que reclamar não ia valer de nada, até porque o William Bonner é o William Bonner, superimportante na TV Globo. Obviamente, muito mais importante que eu, em termos de decisão. E acima dele, está o Ali Kamel [ex-diretor geral de jornalismo da emissora]. Se o Bonner fez e ele deixou fazer, ele avalizou. Então, pensei: 'reclamar, para quê?'", explicou.

As homenagens que Uchôa se queixou de não ter participado reuniram, em 2015, jornalistas como Galvão Bueno, Glória Maria (1949-2023), Pedro Bial, Tino Marcos e Ilze Scamparini, em encontros mediados por William Bonner em episódios exibidos durante o "Jornal Nacional" que relembraram histórias de coberturas marcantes desde 1965, quando a emissora foi fundada.

Marcos Uchôa nasceu em 1º de julho de 1958. Ele entrou na TV Globo em 1987 e saiu em 2021, após 34 anos. Destacou-se por cobrir vários assuntos, desde o esporte até a política internacional. Em março de 2023, o jornalista foi contratado pela Empresa Brasileira de Comunicação (EBC), onde apresentava uma live semanal com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Nas Olimpíadas de Paris-2024, atuou ao lado de Galvão Bueno como repórter no programa "Paris é Aqui", promovido pelo Comitê Olímpico Brasileiro (COB).