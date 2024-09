Dona Déa dando selinho em crush de seu passado - Reprodução Tv Globo

Publicado 16/09/2024 11:56

Rio - Dona Déa Lúcia foi surpreendida por Luciano Huck no palco do "Domingão com Huck", da TV Globo, neste domingo (15). O apresentador deixou a mãe do humorista Paulo Gustavo (1978-2021) encantada ao levar Carlos, conhecido como "Zé Buraco", um amigo de longa data da artista ao programa. No palco, ela revelou que Zé foi seu 'crush' (paquera) no passado e deu até um selinho nele.

"Ele é bonito, não é? Imagina há 30, 40 anos atrás. No calçadão da praia, achava ele um gato. Ele nunca deu confiança pra mim! Nós nunca fomos namorados", declarou a comentarista, que completa 77 anos nesta terça-feira (17).

Ela ainda ganhou um presente inusitado do marido de Angélica. "É um sutiã para você guardar suas balinhas". Aos risos, Dona Déa respondeu Luciano. "Eu pego as balas ali e boto dentro dos peitos. Mas o meu número é 47, não é 52, não".

A mãe de Paulo Gustavo faz parte do time de comentaristas do 'Domingão com Huck' desde 2022.