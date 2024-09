Adriane Galisteu é apresentadora de ’A Fazenda 16’ - Antonio Chahestian / Record

Adriane Galisteu é apresentadora de ’A Fazenda 16’Antonio Chahestian / Record

Publicado 16/09/2024 05:00 | Atualizado 16/09/2024 06:57

Rio - A 16º temporada de "A Fazenda", da Record, estreia nesta segunda-feira (16), às 22h45, sob o comando de Adriane Galisteu, com novidades e a promessa de uma competição intensa. Esta edição inicia com 28 participantes - 20 deles na sede e os outros oito no Paiol - que vão disputar o prêmio de R$ 2 milhões. Com o maior elenco do reality rural, a apresentadora já adianta que não vai ter cama para todo mundo. "É a maior 'Fazenda' de todas, mas o número de camas não aumentou".

fotogaleria

Rodrigo Carelli, diretor de núcleo de realities, entrega que o elenco é 'explosivo'. "Está muito bom. Acho que a gente vai ter muita história. A gente quer coisas acontecendo. Se alguns quiserem ficar em uma posição mais planta, outros tantos vão gerar conteúdo, se enfrentar. De cara, a gente criou uma semana que eles não têm como escapar de se posicionar. A gente criou uma série de provas e elas tem apontamentos - eles tem que colocar, falar dos outros, dar adjetivos", explica.

Os participantes, inclusive, vão chegar em grande estilo no reality rural: à bordo de um balão. "Incrível. Quero ver (eles) saindo do cesto. Eu pelo menos, quando andei de balão, cheguei capotando. Eu estou louca para ver esse momento", afirma Adriana, aos risos. Ela, inclusive, receberá os peões no Paiol pela primeira vez. Alguns destes competidores são ex-participantes de realities shows e vão disputar a preferência do público para conquistar as últimas quatro vagas do programa.

Outra novidade desta temporada é que Galisteu conversará com os participantes através de um telão. "Agora eles vão me ver, além de me ouvir. Porque eles só me ouviam na sede. Vou entrar de corpo inteiro para eles, vão ver todos os meus looks. Antes, eles só me viam no dia da eliminação ou nas provas - de Fogo e do Fazendeiro. Acho que essa diferença vai causar para eles, porque em um momento diferente, tenso, apareço ali de corpo inteiro, a coisa muda de figura", acredita a artista, que não aparecerá para os competidores no dia da votação. "Não vão me ver, na votação não combina".

E tem novos animais na área, de acordo com o diretor-geral Fernando Viudez. Apesar de não dar muitos detalhes, ele diz que esta edição terá o dobro de mini cabras da temporada passada e o retorno de animais como o cavalo Colorado e o boi 'chifrudão'. "É legal de ver essas cenas dos peões com os animais, é muito legal essa relação com os bichos. É curioso que quando começa, começa no ranço, ninguém quer cuidar, acordar cedo. Depois fica em uma paixão louca", destaca Adriane.

A apresentadora também entrega que tipo de perfil teria, caso fosse uma das participantes de "A Fazenda". "Planta nunca. Eu me jogaria. Planta, eu poderia tentar, mas não conseguiria ser...", frisa ela, que opina: "Acho que a planta tem seu papel dentro do reality. E, se bobear, chega até a final". Além de prometer looks icônicos, como de costume, a artista reforça: "Estou pronta este ano para ficar de olho em peão, não vou deixar fazer corpo mole".

Confira como será a dinâmica desta semana:

Segunda-feira (16): Estreia e apresentação dos 20 peões e 8 candidatos do Paiol;

Terça-feira (17): Primeira prova seletiva para o Fazendeiro;

Quarta-feira (18): Exibição da prova do Fazendeiro;

Quinta-feira (19): Escolha dos 4 participantes do Paiol pelo público e prova de imunidade ao vivo;

Sexta-feira (20): Primeira festa da temporada;

Sábado (21): Exibição dos melhores momentos da festa;

Domingo (22): Dinâmica de apontamento dos peões no Rancho do Fazendeiro.