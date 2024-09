Ina (Heslaine Viiera), Mirinda (Regina Casé), Mari (Luana Martau), Nana (Valentina Bandeira) e Belinha (Heleninha Repertório) - Estevam Avellar / TV Globo

Publicado 13/09/2024 11:11

Rio - Estrelado e criado por Regina Casé, o sitcom "Tô Nessa", da TV Globo, já tem data de estreia: dia 13 de outubro. Com 11 episódios, o humorístico será exibido aos domingos, após o "Fantástico", e mostrará o cotidiano de uma família multigeracional de forma cômica e criativa. Na comédia, a atriz de 70 anos interpretará Miranda, uma mulher que sustenta uma casa composta exclusivamente por mulheres.

Além de Regina, o elenco inclui Luana Martau, Heslaine Vieira e Valentina Bandeira, que interpretarão as filhas da protagonista Mari, Ina e Nana, respectivamente, e Heleninha Repertório, que será a neta de Miranda. A série também está marcada pelas estreias na televisão de Dan Mendes, que viverá Darley, um morador da vizinhança, e Ju Amaral, irmã do saudoso humorista Paulo Gustavo, que dará vida a linha-dura Muricy, dona do imóvel onde Miranda reside.



Criado também por Jorge Furtado e com direção artística de Fabricio Mamberti, o novo sitcom inovará ao incluir improvisos dos atores. O humorístico é gravado em um cenário circular, promovendo interação direta com seu público, além de ter presença de banda liderada pelo cantor Feyjão, convidados e participações especiais.