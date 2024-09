Osmar Prado chora ao lembrar de Mané Garrincha: ’O vi sendo humilhado e não fiz nada’ - Reprodução de vídeo

Osmar Prado chora ao lembrar de Mané Garrincha: ’O vi sendo humilhado e não fiz nada’Reprodução de vídeo

Publicado 13/09/2024 08:28 | Atualizado 13/09/2024 08:47

Rio - O ator Osmar Prado, de 77 anos, foi o convidado do "Conversa Com Bial", da TV Globo, desta quinta-feira (12), e relembrou alguns trabalhos. Ao ver imagens ao lado de Mané Garrincha, quando se preparava para interpretar o jogador de futebol Mingo na novela "Bandeira 2 (1971 - 1972)", o veterano chorou ao revelar um dos maiores arrependimentos, quando presenciou outra pessoa 'humilhando' o jogador, e não o defendeu.

fotogaleria

"Tenho um arrependimento muito grande de não ter entrado de sola em um jogador das equipes de baixo que humilhou o Mané. Estávamos conversando e o cara humilhou o Mané na minha frente. O vi sendo humilhado e não fiz nada! Eu não tive coragem de dizer: 'você não sabe quem é esse homem'. você nunca vai chegar na sola do sapato dele'. O cara ganhou duas Copas! O cara humilhou o Mané e o Mané não reagia. Eu deveria ter falado: 'cala sua boca!' E eu não falei", disse, com lágrimas nos olhos.



Em outro momento do bate-papo, Pedro Bial lembrou de Lobato, personagem do ator em "O Clone (2001 - 2002)" que era viciado em drogas. A partir disso, questionou se Osmar já havia usado alguma substância. "Experimentei maconha e foi uma droga. Estava de carro com Zanone Ferrite e a mulher dele e olha que absurdo! Puxei o fumo e fui cantando Ave-Maria de Gounod no carro. Meu vício é correr", respondeu o ator.



Ele também comentou como foi o convite para o trabalho mais recente na TV Globo, no remake de "Pantanal (2022)", em que interpretou o personagem Velho do Rio. O ator explicou que Antônio Fagundes foi a primeira opção para o papel, mas que recusou. Foi aí que recebeu a ligação do diretor Rogério Gomes, mais conhecido como Papinha. "Eu estava em casa, sentado, e toca o telefone. Aí era o Papinha. Falei: 'oi, Papinha! tudo bem?' Ele disse: 'oi, velho'. Aí falei: 'calma aí, não estou acreditando que você está me convidando para fazer o Velho do Rio. Ele disse: 'é você, o papel é seu'", relembrou.