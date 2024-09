Tati Machado se emociona ao relembrar a morte do pai: ’Sigo sentindo saudade’ - Reprodução de vídeo

Publicado 12/09/2024 09:02 | Atualizado 12/09/2024 09:03

Rio - A apresentadora Tati Machado se emocionou ao relembrar a morte do pai, durante o "Saia Justa", do GNT, que foi ao ar nesta quarta-feira (11), após ser feita uma reflexão de quanto "tempo" demora para "recomeçar" depois de passar por "algo difícil".

"Ainda estou aprendendo a 'recomeçar'. Há três anos o meu pai morreu, completou em julho, e eu ficava esperando esse momento. Em que momento que eu recomeço? Chegou o recomeço? É aqui? E aí, eu comecei a pensar de uma outra forma: para a gente recomeçar, algo precisa ter chegado ao fim. É muito duro ainda falar do meu pai, eu ainda fico muito emocionada, mas meu pai teve o fim em relação a esse plano", disse.Tati contou que o pai faleceu aos 61 anos depois de ser vítima de um aneurisma cerebral. "Tem o entendimento de que o meu pai morreu, mas um montão de outras coisas não tiveram fim dentro de mim. Eu sigo sentindo saudade e a gente não escolhe esse momento que sente saudade. Outro dia estava tentando lembrar qual era a voz do meu pai e, em algum momento, falei: 'poxa, não estou lembrando. [...] Talvez eu ainda não tenha recomeçado de fato ou eu lido dessa maneira de só continuar", falou a apresentadora, com lágrimas nos olhos.