Ramalho é eliminado do Estrela da CasaReprodução de vídeo / TV Globo

Publicado 10/09/2024 07:35

Rio - Com 11,76% da média de votos, Ramalho levou a pior na "Batalha" e foi o quarto eliminado do "Estrela da Casa", da TV Globo, na noite desta segunda-feira (9). Matheus Torres foi o mais votado para ser salvo, com 47,68% da média de votos. Já Leidy Murilho teve 34,68%.

"Satisfação, família. Eu só tenho que agradecer por chegar até aqui. Estou muito feliz, me sentindo realizado mesmo de tudo que eu vivenciei nessa casa. Só quero agradecer quem curtiu e se identificou comigo de alguma forma", disse Ramalho no palco.

No "Festival", Leidy cantou a música "Alívio", de Jessé Aguiar. Matheus optou por "Caleidoscópio", de Os Paralamas do Sucesso. Já Ramalho apostou em "Gratidão", de L7nnon e Papatinho.