Leidy, Matheus e RamalhoReprodução de vídeo

Publicado 09/09/2024 07:39

Rio - A quarta "Batalha" do "Estrela da Casa", da TV Globo, foi formada na noite deste domingo (8). Leidy Murilho, Matheus Torres e Ramalho vão se apresentar no "Festival", nesta segunda-feira (9), e disputarão a preferência do público para continuarem no reality show.

A berlinda foi formada da seguinte maneira: Gael Vicci venceu a "Prova da Estrela" da semana e indicou Lucca e Leidy Murilho para a "Batalha".A cantora levou a pior no "Duelo" contra o sertanejo, no sábado, e seguiu na berlinda.

Neste domingo, Thália venceu a prova do "Dono do Palco" e indicou Matheus para "Batalha". Em seguida, teve a votação entre os participantes. MC Mayarah e Ramalho empataram com cinco votos casa. Thália teve que desempatar e optou por Ramalho.