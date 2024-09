Nathalia Dill - Priscilla Haefeli / Divulgação

Publicado 09/09/2024

Rio - Natural do Rio de Janeiro, Nathalia Dill, de 38 anos, é uma grande conhecida do público. No ar como Vênus, na novela "Família é Tudo", da TV Globo, a artista estreou como atriz na peça "A Glória de Nelson", baseada na obra do escritor e jornalista Nelson Rodrigues, em 2005. No ano seguinte, surgiu pela primeira vez nas telinhas como Valentina, na série "Mandrake", na HBO. Entretanto, ganhou notoriedade nacional ao interpretar a vilã Débora Rios em "Malhação", da TV Globo, entre 2007 e 2009. Questionada sobre sua trajetória profissional de quase 20 anos, a carioca se surpreende e recorda os desafios na carreira.

"Caramba, duas décadas já? Meu Deus (risos)! O momento mais desafiador foi a entrada na televisão. Ali foi uma grande virada e respeito muito esse momento que é um divisor de águas mesmo, de projeção, de público, até da minha entrada no audiovisual, porque até então eu só tinha estudado teatro. Essa entrada no audiovisual, na televisão, foi realmente um momento intenso, lindo e muito desafiador", opina ela, que tem no currículo folhetins como "Escrito nas Estrelas" (2010), "Cordel Encantado" (2011), "Avenida Brasil" (2012), "Joia Rara" (2013), "Alto Astral" (2014), "Êta Mundo Bom!" (2015), "Rock Story" (2016), "Orgulho e Paixão" (2018) e "A Dona do Pedaço" (2019).

Apesar da grande experiência profissional, Nathalia admite que Vênus é uma de suas personagens mais complexas e explica o motivo. "Porque ela se relaciona com cada um de uma forma única e ao mesmo tempo não julga, é acolhedora sem ser professoral e tem uma leveza, uma naturalidade que permeia tudo. Ela passa por vários desafios, são muitas nuances que permeiam essa personagem", avalia.

Neta de Frida (Arlete Salles), Vênus é do tipo workaholic (viciado em trabalho), assim como a atriz. "Tento não ser, mas estou sempre trabalhando, pensando. Acho que todo artista é um pouco workaholic. Ele está vivendo, mas também está absorvendo as experiências, está o tempo todo observando algo da vida que pode ser usado depois", dispara. Ela também cita os aprendizados que teve com a personagem. "A Vênus é muito de verdade, é muito aberta, ela consegue enxergar o belo em todos e isso é o mais desafiador, mais difícil, aceitar o outro como ele é".

Na reta final da novela, Nathalia faz um balanço positivo deste trabalho. "Fiquei muito feliz de fazer esse projeto, trabalhar nessa parceria com o Fred e com o Daniel. 'Família é Tudo' é uma novela que dialoga muito com a pluralidade do Brasil. Uma novela que é para família, que une todas as gerações, que diverte e alegra as pessoas, principalmente nesse momento, que passamos por tanta coisa difícil. Essa novela vem como uma união, para conectar as pessoas, nos reconectarmos. A novela veio com esse intuito, e foi muito cumprido. As pessoas se divertem, riem, as famílias se reúnem para assistir. Era a união que estávamos precisando", destaca.

Outro motivo de felicidade para a atriz neste trabalho é contracenar com a amiga Sabrina Petraglia após dez anos. "Somos muita amigas, fizemos a primeira novela do Daniel Ortiz (Alto Astral), que era também a primeira novela dela e ficamos muito amigas. Tivemos filhos nesse meio do caminho e trocamos muito. Foi muito bom reencontrá-la em cena e ver como ela traz uma atuação potente e cheia de nuances, intensidades. Está sendo bom poder trocar com uma artista tão profunda como ela".

Nova novela do Globoplay

Nathalia está no elenco de "Guerreiros do Sol", novela do Globoplay, inspirada na história de Lampião e Maria Bonita. Na trama, ela interpretará Valiana, que luta contra o câncer de mama. "É uma personagem muito bonita, ela tem uma dor, um grande desafio. Eu fiz a preparação com a Andrea Cavalcanti, a prosódia com a Iris e vi vários filmes, inclusive o "Entre Irmãs", do Breno Silveira, com a Nanda Costa e Marjorie Estiani foi uma grande referência pra série e pra mim e também. E relatos de mulheres, até de hoje em dia, que são abandonadas no meio do tratamento. Isso tudo foi uma forma que encontrei para dar vida à Valiana, relata a artista, que ainda entrega um desejo profissional. "Tenho muita vontade de dublar, dublar desenho. Espero que um dia aconteça", torce.

Vida pessoal

Mamãe de Eva, de três anos, a artista conta que a filha não assiste à novela, mas que já a reconheceu nas telinhas em uma ocasião específica. "Ela ainda não entende muito bem, então não deixo ela ver muito, porque a minha personagem sofre muito (risos). Está sempre chorando, sendo sequestrada, está sempre acontecendo algo com a Vênus, que eu acho que ela ainda não vai conseguir absorver muito bem. Mas teve uma vez, que estava passando a novela em um restaurante que ela estava, ela viu e achou engraçado, começou a falar: “moça, moça, a minha mãe está ali”. Foi a primeira vez que ela viu fora de casa, em outra TV, foi diferente para ela", afirma, aos risos.

A pequena é fruto da relação de Nathalia e o músico Pedro Curvello. Os dois estão juntos há quase sete anos. "Nossa parceria é muito bonita. Ele é uma pessoa que está sempre pronta para dividir, a gente troca muito artisticamente, tanto da vida, quanto da casa e ele é sempre muito atento. Isso faz com que a gente fique cada vez mais conectado".

Discreta, a atriz também revela como consegue manter sua vida pessoal longe dos holofotes. "A vida pessoal e profissional é bem entrelaçada, mas sempre tento respeitar quem está a minha volta, tento não expor além do que já é muito exposto", declara.

Cuidados com a saúde e beleza

Aos 38 anos, Nathalia se diverte ao falar sobre sua rotina de beleza. "Rotina sem rotina, né? Muito tempo que não tenho rotina (risos). Mas tento, sempre que posso, fazer uma pausa, fazer algo que vai fazer bem ao meu corpo, comer bem, fazer exercícios, e tentar aproveitar os momentos livres para me conectar com a natureza e acalmar um pouco essa correria da vida", destaca.