Mariana Ximenes interpreta Ísis em Mania de VocêManoella Mello / TV Globo

Publicado 08/09/2024 05:00 | Atualizado 08/09/2024 08:35

Rio - Mariana Ximenes retorna ao horário nobre da TV Globo, depois de 14 anos, como uma nova vilã! A atriz interpreta Ísis, em "Mania de Você", que estreia nesta segunda-feira (9), na faixa das 21h. A personagem cresceu em uma comunidade próxima a um condomínio de luxo e viu sua vida dar uma grande reviravolta depois de se casar com Henrique (Antonio Saboia), herdeiro de um banco. O casal teve Tomás (Miguel Bottini/Paulo Mendes), que tem uma relação difícil com a mãe. Ela ainda é amante de Guga (Allan Souza Lima). A artista se mostra empolgada com o novo papel.

"Eu gosto de personagens complexas, que têm muitas camadas, porque nunca é uma personagem soberana sem erros. Ela erra, ela é enganada também, então, esse jogo é gostoso", destaca Mariana, que deu vida à vigarista Gilda em "Amor Perfeito" (2013). A atriz reconhece que, apesar das maldades, suas personagens têm nuances e são humanas. "A minha personagem agora é uma vilã que acaba caindo num golpe, mas isso é muito interessante também", acredita.

Sobre a diferença entre interpretar mocinhas e vilãs, Mariana avalia: "É bom fazer mocinha, como em 'Chocolate com Pimenta', que foi um marco na minha carreira, mas é ótimo explorar as vilãs também. Quando a gente experimenta coisas diferentes na vida, é como abrir gavetinhas". Ela ainda ressalta que gosta de papéis que desafiam suas características reais. "Eu tenho cara de mocinha na vida real, mas adoro fazer vilã. Gosto de me jogar na maldade", brinca.

Essa é a terceira parceria profissional entre Ximenes e o autor João Emanuel Carneiro, famoso por suas tramas repletas de reviravoltas. Os dois já trabalharam juntos em "A Favorita" (2008), em que a atriz interpretou Lara, e "Cobras & Lagartos" (2006), como Maria Isabel Gonçalves Pasquim, a Bel. "Somos amigos e eu estou pronta para o que deve ser", dispara.

'Me sinto realizada'

Com 26 anos de carreira, Mariana estrelou novelas como "Fascinação" (1998), "Andando nas Nuvens" (1999), "Força de um Desejo" (2000), "A Padroeira" (2001), "A Casa das Sete Mulheres" (2003), "América" (2005), "Passione" (2010), "Joia Rara" (2013), "Haja Coração" (2016) e "Nos Tempos do Imperador" (2021), além de peças de teatro e inúmeros filmes.

Ela compartilha a satisfação com sua trajetória profissional e as escolhas que fez ao longo dos anos. "É um momento muito bom na minha carreira. Me sinto realizada por estar trabalhando com grandes profissionais e explorando personagens tão ricos", frisa.



Um novo estilo de vida

Aos 43 anos, Ximenes também comenta as mudanças no seu corpo após adotar uma nova rotina e eliminar 6 kg. "Agora eu coloquei como prioridade me exercitar, seja ao ar livre ou na academia. Prefiro ao ar livre, mas estou conseguindo encaixar na agenda da forma que dá", diz a atriz, que aproveita o tempo entre as gravações para meditar e manter o foco. "Estou mais saudável, e isso é o mais importante. Não foi só uma questão de estética, mas sim de bem-estar", completa.

Sobre o plano de ser mãe, Mariana afirma que segue firme e forte. "Quero muito, a maternidade faz parte dos meus planos, congelei meus óvulos e na hora certa vai acontecer".