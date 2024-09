Gael, Lucca e Leidy Murilho - Reprodução de vídeo / TV Globo

Gael, Lucca e Leidy MurilhoReprodução de vídeo / TV Globo

Publicado 06/09/2024 07:35 | Atualizado 06/09/2024 07:36

Rio - Gael levou a melhor na prova da "Estrela da Semana", no "Estrela da Casa", da TV Globo, na noite desta quinta-feira (5), e conquistou uma imunidade. Além disso, o cantor precisou indicar dois participantes para a "Batalha". Ele optou por Lucca e Leidy Murilho.

fotogaleria

"Depois de pensar bastante e por uma questão de estratégia... A amizade continua lá fora. Aqui, a gente está para jogar. Por isso, a primeira pessoa que eu indico é o Lucca", afirmou Gael. Na sequência, o cantor escolheu Leidy. "Com muita dor no coração, vou votar numa pessoa que eu considero como uma mãe aqui para mim aqui dentro. A Leidy".

Neste sábado (7), Lucca e Leidy se enfrentam em um "Duelo" ao vivo. Quem vencer, escapa da "Batalha" e fica imune. Já o perdedor, segue na "Batalha", com risco de ser eliminado. Domingo (8), acontece a Prova Dono do Palco, que vale imunidade e vaga no Festival. Quem levar a melhor, indica mais um participante para a "Batalha". No mesmo dia tem votação na casa e o anúncio do Hitmaker da semana.