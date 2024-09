Gabriela Medeiros reflete sobre experiência como Buba: ’Eu não sabia o que era um abraço’ - Reprodução de vídeo

Gabriela Medeiros reflete sobre experiência como Buba: ’Eu não sabia o que era um abraço’Reprodução de vídeo

Publicado 05/09/2024 08:52

Rio - A atriz Gabriela Medeiros, de 23 anos, que dá vida a Buda em "Renascer", refletiu sobre como sua experiência na novela influenciou na vida pessoal, durante participação no "Conversa com Bial", da TV Globo, desta quarta-feira (4). Assim como a personagem, a artista também é uma mulher transgênero.

"O afeto, ele me atravessa muito. E antes de chegar na novela eu não sabia o que era um abraço. Eu fui aprender o que era um abraço na preparação. Quando o Rodrigo [Simas] me abraçou, eu retraí, assim, ele falou: 'eita, está tudo bem?'", relembrou Gabriela.A atriz comentou sobre o seu processo pessoal aconteceu junto com a exposição na novela. "Tem sido muito intenso mesmo estar vivendo tudo isso, sendo que eu tenho muito pouco tempo de transição também. E aí, do nada, novela das nove, exposição, se mostre, você tem que estar aqui inteira", refletiu.Durante o bate-papo com Pedro Bial, ela falou da vida afetiva e explicou que nunca teve um relacionamento sério até o momento, pontuando a sexualização dos corpos de pessoas transgênero. "É um corpo muito objetificado. A pessoa sempre vem com a curiosidade, com fetiche, nunca num lugar de afeto. Quando eu falo sobre a noite, é que parece que eu só existo na noite realmente para esses afetos, e eu espero realmente um dia ser o sol de alguém, expressou a atriz.