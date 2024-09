Patricia Abravanel comandará o ’Show do Milhão’ - Reprodução / Instagram

Publicado 03/09/2024 19:17

Rio - O "Show do Milhão", um dos jogos mais clássicos criados por Silvio Santos, estará de volta à telinha do SBT a partir deste domingo (8), no "Programa Silvio Santos". Agora, a atração passa a ser comandada por Patricia Abravanel, filha do apresentador.

Através das redes sociais, Patricia compartilhou a novidade. "O jogo de perguntas e respostas que para o Brasil agora está de volta com novidades, mas com o formato clássico que todo mundo ama e já conhece. Olha aí o lugar dos universitários. Será que nessa temporada eu vou dar R$ 1 milhão?", perguntou a apresentadora. O público que quiser participar do game show deverá se inscrever no site do SBT

A reestreia do quadro acontece poucas semanas após a morte de Silvio Santos, um dos maiores ícones da TV brasileira. O apresentador faleceu em 17 de agosto aos 93 anos devido a uma broncopneumonia em decorrência de uma infecção por H1N1.