Cesar Tralli apresenta o ’Jornal Nacional’Reprodução de vídeo / TV Globo

Publicado 03/09/2024 10:01 | Atualizado 03/09/2024 10:23

Rio - Cesar Tralli assumiu a bancada do "Jornal Nacional", da TV Globo, ao lado de Renata Vasconcelos, nesta segunda-feira (2), para substituir William Bonner, que está de férias. Em uma publicação feita no Instagram, o jornalista informou que seguirá no jornalístico pelas próximas duas semanas e, por isso, deixará o comando do "Jornal Hoje" neste período.

"A partir de hoje, pelas próximas duas semanas, eu estarei aqui ao lado da Renata. O Bonner está de férias, tenho a honra e o prazer de trabalhar com a Rê, que me recebe sempre com muito carinho, muito amor e afeto", afirmou o marido de Ticiane Pinheiro. "A gente que agradece", respondeu Renata.

Na legenda, ele escreveu: "Hoje… é boa noite e não boa tarde! Agradeço sua companhia pelas próximas duas semanas. E logo nos vemos de volta no JH e no edição das 18h na Globonews. Fique em paz! Um abração".