Eduardo Sterblitch reflete sobre dependência emocional: Sou muito carente - Reprodução de vídeo

Eduardo Sterblitch reflete sobre dependência emocional: Sou muito carenteReprodução de vídeo

Publicado 03/09/2024 11:58 | Atualizado 03/09/2024 12:00

Rio - O ator Eduardo Sterblitch refletiu sobre seus traços de dependência emocional no "Papo de Segunda", do GNT, desta segunda-feira (2). Durante o programa, ele admitiu que precisa de uma 'âncora', ou seja, de outra pessoa, para se sentir 'vivo'.

fotogaleria

"Sou dependente de todas as minhas relações. Eu tenho a sensação que estou 'flutuando' então eu preciso de uma âncora, não no sentido de peso, mas sim uma raiz. Preciso ser dependente emocionalmente das pessoas porque assim que me sinto vivo. Se não, me perco muito. Eu comigo mesmo me perco muito. Sei viver sozinho, mas não gosto de estar sozinho. [...] Peço muito carinho. Eu mereço muito amor. Sou muito carente, mas lido naturalmente. Eu exorcizo o sentimento", contou o artista, que é casado com a atriz Louise D'Tuani há 10 anos e é pai de Caetano, de 1 ano e meio.Em outro momento do bate-papo, Fernando Fernandes, convidado da atração, afirmou ser mais desapegado por causa da sua rotina. "Confesso que pra mim é difícil essa questão de dependência porque eu sou viajante, eu estou sempre pelo mundo. Então eu preciso criar essa dependência mas eu tenho que saber a hora de não ficar tão dependente, porque senão o coração não aguenta", explicou.