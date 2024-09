Pabllo Vittar - Reprodução de vídeo / TV Globo

Publicado 02/09/2024 09:28

Rio - Pabllo Vittar, de 30 anos, revelou uma curiosidade sobre sua vida pessoal durante uma entrevista à Eliana, exibida no "Fantástico", da TV Globo, neste domingo (1). Dona do hit "São Amores", a drag queen revelou que "não tem um amor só" ao responder uma pergunta feita pelas apresentadoras do "Saia Justa", Bela Gil, Tati Machado e Rita Batista.

"Não tenho um amor só. Sou uma pessoa solteira. Mas o pessoal acha que, por eu ser solteira, que eu fico com muitas pessoas. Estão certas. Eu adoro. Adoro conhecer gente nova", afirmou, aos risos.

A cantora também falou sobre uma reportagem do "New York Times", que dizia que ela "será a grande drag queen mundial". "Eu me emocionei muito, porque, óbvio que a gente tem vitórias incríveis, mas o mais legal que eu acho disso tudo, desse reconhecimento, é que eu sou do Brasil, eu vim do Nordeste, eu sou de uma família humilde", declarou.