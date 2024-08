Estrela da Casa: Matheus Torres vence ’Duelo’ contra Nicole Louise e está imune - Reprodução de vídeo / X

Publicado 31/08/2024 10:01

Rio - Matheus Torres levou a melhor no "Duelo" contra Nicole Louise no "Estrela da Casa", da TV Globo, na noite desta sexta-feira (30), e está imune. Com 75,48% dos votos do público, o cantor garantiu a permanência no reality por mais uma semana.

"Essa música eu dedico a todos vocês", disse Matheus no palco, antes de soltar a voz com a música "Epitáfio", do Titãs. Já Nicole levou a pior e vai para a "Batalha" com outros participantes, após se apresentar com a canção "A lenda", de Sandy & Junior. "Essa música eu dedico a todos vocês", disse Matheus no palco, antes de soltar a voz com a música "Epitáfio", do Titãs. Já Nicole levou a pior e vai para a "Batalha" com outros participantes, após se apresentar com a canção "A lenda", de Sandy & Junior.