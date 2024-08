Preta Gil apresenta TVZ de casa após retomar tratamento contra câncer - Reprodução / Instagram

Rio - Preta Gil, de 50 anos, apresentou junto ao amigo, Gominho, o programa do Multishow, TVZ Ao Vivo, desta quinta-feira (29). A cantora, que comanda a atração mas retomou seu tratamento contra o câncer, fez questão de estar presente mesmo sendo por vídeo chamada.

"Estou aqui em casa em São Paulo, todo mundo já sabe que eu voltei ao meu tratamento oncológico, mas a gente descobriu essa formulazinha aqui mágica de poder estar com você, [Gominho], e estar com o TVZ, que é um programa que eu tenho um xodó absurdo", disse Preta, no início do programa."Queria agradecer não só a você, [Gominho], por estar aí apresentando o meu filhinho no meu lugar, mas também toda a equipe do TVZ, que é uma equipe muito incrível, todo o pessoal do Multishow, que me abraçou e está me permitindo apresentar de casa, para eu não ficar de fora e me sentir útil, me sentir trabalhando, me sentir minimamente produzindo. Então, isso aqui para mim é um bálsamo", comentou Preta.Na última segunda-feira (29), a cantora não participou da estreia da nova temporada do programa devido ao seu tratamento oncológico. Gominho assumiu a apresentação para substituir a amiga.Oito meses após comemorar o fim do tratamento contra um câncer, Preta Gil anunciou que o câncer voltou em quatro lugares diferentes