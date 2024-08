Viviane Araújo relembra problema com fantasia que quase a deixou nua em desfile - Reprodução de vídeo

Publicado 28/08/2024 11:36

Rio - Viviane Araujo foi a convidada do "Que História É Essa, Porchat", do GNT, desta terça-feira (27), e relembrou uma situação inusitada num desfile em 2020, no carnaval de Santos, quando teve problemas com a fantasia que quase a deixou nua na avenida.



"O desfile [em São Paulo] acontece uma semana antes do carnaval do Rio. Fui um dia antes [do desfile] porque eu passei em São Paulo para experimentar a fantasia. Experimentei a base do maiô que depois o menino iria adereçar, colocar as pedras, Perfeito, né? Só que não", iniciou Vivi, aos risos.