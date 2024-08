Eduardo Sterblitch e Letícia Colin contracenam em ’Os Outros’ - Reprodução de vídeo / Globoplay

Eduardo Sterblitch e Letícia Colin contracenam em ’Os Outros’Reprodução de vídeo / Globoplay

Publicado 27/08/2024 06:00

Rio - Grandes amigos na vida real, Eduardo Sterblitch, de 37 anos, e Leticia Colin, de 34, realizam o desejo de trabalharem juntos e contracenam pela primeira vez na segunda temporada de "Os Outros", do Globoplay, que estreou no último dia 15. O ator está de volta à produção como o mau-caráter Sérgio, que depois de sair da prisão se torna vereador. Com um novo endereço, ele, agora, é vizinho de Raquel, mulher de Paulo (Sérgio Guizé) e corretora de imóveis bem-sucedida, interpretada pela atriz.

fotogaleria

"Foi muito maneiro (trabalhar com a Leticia), porque a gente tem a parte positiva de se conhecer muito, se amar e admirar. A gente sempre romantizou trabalhar junto. O universo foi implacável, colocou a gente na melhor oportunidade possível. Fizemos uma parceria muito interessante. Dois personagens que de certa forma se completam e se colocam fogo. Foi muito desafiador também não me perder para isso. Não usar o fato de eu conhecer ela como uma arma. E, sim, como uma dificuldade, para criar uma tensão real entre os personagens", comenta Eduardo.



Leticia destaca que é fã do compadre - ele é padrinho de seu filho, Uri - e entrega uma curiosidade das gravações da série. "Fui muito fã do Edu ao longo da vida. Ele virou um amigo. Em 'Os Outros' tem um fato muito impressionante. Eu conheço muito o Edu. Quando ligou a câmera pela primeira vez e contracenei com ele, falei assim: 'O Sérgio, aquele personagem que eu amo da série, está aqui na minha frente'. Sabe quando tem uma magia, um encantamento? Pensei: 'Eu sou a Raquel. Não conheço ele. Talvez eu tenha um pouco de medo dele, mas eu quero que esse cara saia do condomínio'", diz ela, que é madrinha de Caetano, filho de Eduardo e Louise D'Tuani.

Raquel e Sérgio tem uma relação complexa e de desconfiança na trama. O primeiro encontro entre eles acontece por causa de um barulho feito pelo político por cortar uma árvore de sua casa. A atitude incomoda a corretora que não concorda com a poda, pois a árvore lhe dá privacidade. Com isso, eles marcam um jantar para discutirem o assunto. Na hora da refeição, Sérgio descobre que há abaixo-assinado para expulsá-lo do condomínio. O documento, inclusive, foi assinado por alguns moradores durante uma célula, encontro para falar de Deus, na casa de Raquel.

"É uma reunião de condomínio, de alguma maneira, desses personagens que comungam de um desejo de aliviar as angústias do cotidiano, compartilhar as experiências...A Raquel tem isso de acolher na casa dela, de cuidar das pessoas e, como ser humano, ela acaba passando de alguns limites. Quando ela vê, quer cuidar de todo mundo, está espiando. Tem alguma coisa de controle", acredita a atriz.

Conhecido por seus trabalhos no humor, Sterblitch surpreendeu positivamente o público ao dar vida a um miliciano cínico e sem escrúpulos na primeira temporada da série. Nos novos rumos da história, o personagem ganha mais destaque e poder. Exaltado no papel desafiador, o ator conta como foi esse retorno à série. "Foi muito difícil, porque é um grau de responsabilidade muito grande em vários aspectos. No da minha carreira, porque me cobro para me surpreender, fazer coisas diferentes, querer evoluir artisticamente sempre, me manter antenado, mas, principalmente, de surpreender o público", avalia.



O artista também revela que sentiu medo em assumir ainda mais protagonismo na produção. "A primeira temporada foi um sucesso. Eu era um personagem importante, mas a história não girava em torno da minha família, minha vida. Nessa segunda temporada, talvez, seja um trabalho que tenha me dado mais tempo de tela... Isso que mais me preocupa: o resultado desse protagonismo na segunda temporada. Mas é um medo que me deixa também feliz. É um medo maneiro, durmo com ele de conchinha. Sinto que vai dar certo".