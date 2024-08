Ana Clara canta com Belo - Reprodução de vídeo / TV Globo

Publicado 27/08/2024 09:01

Rio - Ana Clara, de 27 anos, soltou a voz ao lado de Belo no "Estrela da Casa", na noite desta segunda-feira (26). O cantor, que participou da primeira "Jam Session" do reality musical, convidou a apresentadora para entoar um trecho de "Pétala", de Djavan, no palco e foi atendido por ela.

No X, antigo Twitter, Ana publicou um vídeo do momento e escreveu: "Eu amei". Os internautas elogiaram a desenvoltura da apresentadora. "A Ana Clara pode ser a Dona do Palco?", quis saber um. "Ana é a verdadeira estrela da casa", comentou outro. "A melhor", disse uma terceira pessoa.

No programa, Belo ainda dividiu os vocais com Gael na música "Caça e Caçador" e MC Mayara na canção "Desse Jeito é ruim pra Mim". Já Thália cantou um trecho de "Não Quero Mais" com o artista.