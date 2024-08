Tony Ramos revela o que motivou as duas cirurgias na cabeça; saiba mais - Reprodução de vídeo

Publicado 27/08/2024 13:17 | Atualizado 27/08/2024 13:31

Rio - Tony Ramos foi o convidado do "Mais Você", da TV Globo, desta terça-feira (27). Na atração, comandada por Tati Machado e Fabricio Battaglini após Ana Maria Braga se ausentar por questões de saúde , o ator revelou que um exame constatou que o vírus Epstein–Barr motivou o hematoma intracraniano que o levou a passar por duas cirurgias na cabeça. Tony também relembrou os momentos que antecederam os procedimentos cirúrgicos e chorou ao falar sobre a volta ao trabalho.

"Não bati, não caí, não quebrei, não houve nada. Tive uma extração de liquor da espinha, um exame que vai com a agulha e retira da espinha... e por ali se faz uma cultura, com esse liquor. E chegaram à conclusão de que eu tinha o Epstein–Barr, uma virose que todos nós temos no corpo, é o que causa a catapora, a mononucleose. Eu devia estar com a imunidade muito vulnerável e consequentemente o Epstein–Barr despertou, se aproveitou e gerou isso", contou.



Tony também falou sobre os dias antes de ser internado, contando que sentiu fortes dores de cabeça mesmo após tomar remédios e alertou sobre o perigo da automedicação. Em seguida, ele relembrou sobre quando sua mulher o encontrou desmaiado. "Tomei o tal do analgésico e encostei na cama. Isso tudo que vou te contar agora, só soube depois. O carro chegou, o moço [motorista] estava esperando e a Lidiane subiu até o nosso quarto e me viu desfalecido, com o corpo pendendo para fora da cama eu não reagia", disse.



Durante o programa, a atriz Lilia Cabral, com quem o ator voltou a gravar o filme "A Lista", baseado na peça de mesmo nome, se emocionou enquanto mandava um recado para o amigo e colega de trabalho. "O Brasil todo torceu para que você ficasse muito bem. E eu fico mais feliz ainda de poder estar aqui falando essa mensagem, que é muito simples mas é de coração. Tony, querido, você é excepcionalmente um homem maravilhoso", disse a atriz, com a voz embargada e lágrimas nos olhos.



Em outro momento do bate-papo com os apresentadores, o artista falou como foi retornar aos trabalhos. "Vão me chamar de manteiga, mas paciência. É verdade, quando subi a rampa de acesso ao nosso set de gravação, a equipe fez todo um... Foi muito bonito... Aplausos, gritos... Só faltou escola de samba!", brincou o ator, que chorou ao relembrar o momento. Além de retornar as gravações do filme, Tony também está em cartaz com o espetáculo "O Que Só Sabemos Juntos", onde divide o palco com a atriz Denise Fraga.