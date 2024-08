Ana Maria Braga - Reprodução de vídeo / TV Globo

Publicado 27/08/2024 10:03 | Atualizado 27/08/2024 10:05

Rio - Ana Maria, 75 anos, testou positivo para covid-19 e, por isso, precisará se afastar de suas atividades profissionais. A apresentadora do "Mais Você", da TV Globo, compartilhou seu diagnóstico com os fãs em uma publicação feita no Instagram, nesta terça-feira (27). Ela ainda ressaltou que está com as vacinas em dia.

"Oi, gente. Hoje de manhã, logo que acordei, decidi repetir o teste de Covid que fiz ontem, pois estava com sintomas de gripe. Infelizmente, o resultado foi positivo desta vez. Vou precisar de alguns dias para descansar e me recuperar. Felizmente, estou com todas as vacinas em dia. Cuidem-se por aí, e logo estarei de volta!", escreveu Ana.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ana Maria Braga (@anamariabragaoficial)

Durante o "Mais Você", desta segunda-feira (26), Ana Maria chegou a citar o mal-estar que sentia e atribuiu a sensação à mudança brusca de temperatura em São Paulo. "Além de dar bom dia para vocês, eu queria pedir desculpas porque hoje eu estou meio 'baleada'... Essa mudança de tempo me derrubou legal. Então, hoje vou falar mais devagarzinho, mais quietinha. Hoje, levantei da cama e disse: acho que vou 'não ir'. Mas como não posso não ir? Até amanhã já estou zerada. Eu vou tossir de vez em quando, tá bom? Então, desculpe desde já. Mas esfriou, choveu", justificou ela.