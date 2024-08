Faustão reúne amigos em noite de pizza - Reprodução do Instagram

Publicado 27/08/2024 09:48

Rio - Tom Cavalcante, de 62 anos, curtiu uma noite de pizza com o amigo Faustão, de 74, nesta segunda-feira (26), e posou para uma foto ao lado dele. O clique foi compartilhado pelo apresentador do "Acerte ou Caia!", da Record, no Instagram, na manhã desta terça (27). Ele ainda mostrou que o César Filho, Muricy Ramalho e Kaká também participaram do encontro.

"Bom dia, meu País! Só Alegria! Pizza do Faustão voltou! Valeu Grandão! Noite Mágica! ", escreveu Tom na legenda da foto. Os internautas reagiram as imagens. "Dois mestres da TV", afirmou um usuário da rede social. "Ícones da TV Brasileira. Meus ídolos. Deus continue os abençoando sempre com muita saúde e direção divina. Melhoras Fausto Silva", disse outro. "Que encontro", declarou uma terceira pessoa.

Muricy Ramalho, coordenador de futebol, também postou uma foto ao lado de Faustão em sua rede social. "Ontem foi dia de pizza com meu amigo. Feliz por você!", comentou.

Em entrevista recente ao "SBT Brasil", Faustão, que relizou dois transplantes, sendo um de coração e outro de rim, atualizou seu estado de saúde. "(A saúde) Está muito boa. Hoje eu fiz duas horas de ginástica, depois de dois transplantes, eu precisava recuperar a parte física. Se tornou meu motivo de vida cuidar da funilaria", disse. Ele revelou que faz hemodiálise três vezes por semana e a previsão é que as sessões diminuam. "Nesta semana reduziu para duas semanas. Tem uma perspectiva de virar uma vez por semana ou até parar".

Sobre a possibilidade de nova cirurgia, o apresentador explicou: "Já tenho possibilidade de operar com um médico curitibano, radicado em Miami. Já tive consulta com ele. Ele tem outro sistema, com doadores vivos. Ele quer implantar no SUS esse sistema dele, que é uma revolução. Isso vai dar mais possibilidade. Tenho uns dez doares só da família com compatibilidade de tipo sanguíneo".