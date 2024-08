Narcisa Tamborindeguy e Bia do Brás - /reprodução X

Narcisa Tamborindeguy e Bia do Brás/reprodução X

Publicado 27/08/2024 20:23

Rio - A ex-BBB Bia do Brás se tornou o centro das atenções nas redes sociais ao compartilhar um vídeo de seu encontro com Narcisa Tamborindeguy, em uma visita ao Copacabana Palace, na segunda-feira (26). No entanto, o que era para ser um momento descontraído, chamou a atenção dos internautas por um detalhe inesperado: a atitude séria da socialite.



fotogaleria

O vídeo, que mostra Narcisa guiando Bia pelo hotel, viralizou rapidamente. Alguns internautas brincaram com a situação. Um deles comentou: "A Narcisa fora do personagem dá um pouco de medo, ela é super séria". "Estava meio cansada", opinou outro. Em tom divertido, outro usuário disse: "Bia conseguiu sugar a energia da Narcisa".Durante o tour, Narcisa aparece conduzindo Bia pelos corredores do Copacabana Palace, um dos hotéis mais icônicos do Brasil. Ela abre as portas dos cômodos e apresenta o ambiente à ex-BBB, que parece encantada com o lugar. No X (antigo Twitter), internautas se divertiram com o comportamento atípico de Narcisa. Um usuário escreveu: "Nunca vi Narcisa tão de saco cheio como nesse vídeo". "Remédio pra doido é um doido e meio (risos). A Narcisa estava cansada, notoriamente da para perceber", escreveu mais um.