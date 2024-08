Camila Alves e Matthew McConaughey postam foto nus com borrão quadriculado cobrindo as partes do corpo à mostra - Reprodução / Instagram

Camila Alves e Matthew McConaughey postam foto nus com borrão quadriculado cobrindo as partes do corpo à mostraReprodução / Instagram

Publicado 27/08/2024 17:39 | Atualizado 27/08/2024 18:17

Rio - Camila Alves, 41 anos, e Matthew McConaughey, 54, compartilharam nas redes sociais, nesta terça-feira (27), uma foto que chamou a atenção dos internautas. A brasileira e o estadunidense apareciam cortando grama sem calças, mas com um borrão quadriculado nas partes do corpo que, supostamente, estariam à mostra.

"Apare grama, levante os copos", escreveram na legenda da postagem que foi feita nos dois perfis.

fotogaleria

Não é a primeira vez que eles mostram fotos em que insinuam nudez. A estratégia de fazer esse tipo de post não foi bem recebida por alguns seguidores. "O que há com as fotos nuas no Instagram? A primeira vez foi engraçada, mas agora não faz mais sentido...", criticou um. E outro se intrigou: "Por que você estão agindo estranhamente ultimamente?".

Mas teve quem gostou do novo costume dos artistas. "Vocês estão definitivamente provocando todo mundo, não é?", brincou um. "Que sensualidade cortar a grama! Adorei", elogiou mais uma.

Camila e Matthew estão casados desde 2012 e têm três filhos, Levi, de 16 anos, Vida, 14, e Livingston, 11.