Rogério Vilela se emocionou com despedida deixada por Isabel VelosoReprodução / Redes sociais

Publicado 27/08/2024 17:00

Rio - Isabel Veloso emocionou a web com sua batalha contra um Linfoma de Hodgkings, diagnosticado em 2021. Desde então, ela, que descobriu uma gravidez há pouco tempo, em meio ao tratamento contra o câncer, compartilha o dia a dia nas redes sociais. No entanto, uma declaração da médica da influenciadora deixou os internautas irritados com ela, que se descrevia como paciente terminal.

"O tumor está pequeno, com crescimento estagnado, e os sintomas que ela sentia, como dores e falta de ar, estão sob controle. Agora, o que mais incomoda são as ânsias e os vômitos da gestação", detalhou a médica Melina Branco Behne em entrevista ao Gshow.

Apesar da estabilidade do tumor, o câncer de Isabel não responde mais aos tratamentos convencionais, o que levou à decisão de focar em cuidados paliativos, e por isso é chamado "terminal", segundo explicou a médica.

Isabel, que se descrevia como paciente terminal, agora usa o termo "em cuidados paliativos" para definir seu tratamento do câncer. A mudança de tom depois das declarações da médica virem a público não pegou bem para os internautas, que começaram a criticar a influenciadora.

No X, antigo Twitter, o nome de Isabel se tornou um dos assuntos mais comentados na rede social, já que os internautas resgataram o vídeo de um corte do podcast "Inteligência Ltda." em que o apresentador Rogério Vilela chega a chorar com uma espécie de 'despedida' deixada pela influenciadora.

"Juro…A Isabel Veloso é muito cara de pau de dizer que nunca falou que era paciente terminal e sim paliativa sendo que ela foi até em podcast falando sobre o momento que ela morreria por conta da doença, até recado deixou. Me poupe!", escreveu um perfil que criticou a postura da influenciadora.

Não demorou muito e os internautas começaram a fazer piada com o vídeo compartilhado. Muitos chegaram a comparar o caso com o da Grávida de Taubaté. "O cara na mesma energia do Edu Guedes chorando pela grávida de Taubaté", brincou um perfil.

Isabel se revolta com criticas

Em seu perfil, a influenciadora se revoltou com os que estão chamando ela de mentirosa sobre seu real estado de saúde. Nos Stories, do Instagram, Isabel explicou a diferença entre cuidados paliativos e estágio terminal. Em seguida, ela revelou que está trabalhando para resolver judicialmente os comentários negativos que tem recebido.

"Para os desinformados que estão de plantão cuidando da minha vida e não tem outras coisas para fazer, minha doença era terminal devido a uma data prevista que eu tinha de tempo. Eu tinha um tempo estimado de vida e não era certeza que minha doença iria se estabilizar, mas ela se estabilizou e eu passo a não ser chamada de paciente terminal, eu sou uma paciente em cuidados paliativos", iniciou ela.

"Eu só estou esperando que a justiça seja feita a algumas pessoas dentro de medidas cabíveis. Acho que finalmente agora a internet e a população vão entender o que que é um cuidado paliativo. Existe uma total diferença entre estado de terminalidade, que são os últimos dias do paciente, ou as últimas semanas, meses e estado paliativo, em que uma pessoa pode sim conviver anos com uma doença sem cura e não tem data prevista para a morte, beneficiando assim somente qualidade de vida", seguiu.

"E as pessoas que continuam afirmando e falando, cometendo crimes em relação ao meu estado de saúde e alegando mentiras sobre meu estado de saúde, essas sim vão ser pagar suas consequências. Eu estou bem cansada das pessoas virem me acusar de coisas que eu não sou. Faço tudo dentro do possível e está tudo encaminhado juridicamente, com assessoria jurídica. Só tenho provas a favor de mim, não contra mim. Espero que a internet agora dê uma pausa e me deixe descansar um pouco em relação à minha gravidez. Irresponsável é quem fica atacando uma mulher que está grávida", continuou ela.