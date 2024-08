Maiara e Maraisa - Reprodução /Instagram

Maiara e MaraisaReprodução /Instagram

Publicado 27/08/2024 16:23 | Atualizado 27/08/2024 18:20

Rio - Durante um show no Festival Sou do Sul, realizado em Esteio, Rio Grande do Sul, a dupla sertaneja Maiara e Maraisa passou por um momento de tensão. Enquanto as irmãs se apresentavam para o público, um princípio de incêndio surgiu no carpete do palco.

fotogaleria

Ao perceber o início das chamas, Maiara agiu prontamente. A cantora pegou uma garrafa de água da mesa próxima e, sem interromper sua performance, apagou o fogo.

"Ela canta. Ela apaga o fogo. Ela é demais!", brincou Maraisa. A equipe de produção das cantoras também agiu rápido. Um produtor se aproximou com outra garrafa d'água para ajudar a extinguir as chamas. Pouco depois, um assistente chegou com um extintor de pó químico, garantindo que o fogo não voltasse.

O público, impressionado com a calma e profissionalismo de Maiara, repercutiu o momento nas redes sociais. "Sem perder a classe, Maiara apagando fogo e cantando. Essa está com a terapia em dia", comentou um seguidor. Outra fã escreveu: "Chique, fina, talentosa e calma... Gente, se fosse eu, surtava".



Mesmo após o susto, Maiara e Maraisa continuaram a apresentação. "Fiquei muito feliz em ver tanta gente curtindo e cantando todas as nossas músicas… Gratidão pela oportunidade de viver esses momentos incríveis com vocês! Até breve se Deus quiser", agradeceu Maraisa.