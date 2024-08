Flavia Saraiva cria perfil em aplicativo de namoro - Reprodução Instagram / X

Publicado 27/08/2024 20:01

Rio - Depois de conquistar o bronze por equipes nos Jogos Olímpicos de Paris 2024, Flavia Saraiva agora está em busca de um novo amor. Nesta terça-feira (27), viralizou nas redes sociais um print que mostra o perfil da ginasta em um aplicativo de namoro.

No X, antigo Twitter, internautas compartilharam a foto que mostrava a biografia da a ginasta. No Tinder, Flavia se descreveu como "atleta de ginástica artística, medalhista olímpica e mundial. Carioca, bronzeada, gente boa e good vibes", com emojis de carinha feliz, apaixonada e ainda um foguinho.

No perfil, que foi verificado pela plataforma, Flavinha admitiu estar procurando "nada sério, mas depende...", fazendo suspense sobre seu futuro amoroso.

Internautas ficaram animados com a descoberta do perfil de Flavia e logo fizeram vários memes. "Se até a Flavia Saraiva, atleta olímpica bronze na França 2024,usa o aplicativo de relacionamento Tinder para conhecer alguém, que dirá vocês meras mortais que usam mais de 3,4 aplicativos de relacionamento ao mesmo tempo e até agora não encontraram ninguém. Tempos sombrios", escreveu um perfil.

"Atenção Sunisa Lee, sua namorada Flavia Saraiva está procurando um nada sério, mas depende no Tinder", brincou outro com uma fanfic dos fãs de ginástica artística. "Se até a Flavia Saraiva está usando Tinder, quem dirá nós…", disse um terceiro.

