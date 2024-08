Bruna Marquezine e João Guilherme surgem em aeroporto do Rio e lancham juntos

Rio - Bruna Marquezine, de 29 anos, e João Guilherme, de 22, foram vistos juntos nesta terça-feira (27) circulando pelo Aeroporto Santos Dumont, no Rio. O casal fez uma parada para comer um lanche em uma rede de fast food.

Após muitas especulações e rumores, os atores assumiram o namoro no início de agosto no dia do aniversário de Bruna, quando o filho de Leonardo postou uma homenagem com um vídeo na qual apareciam se beijando.

