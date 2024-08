Jojo Todynho fala sobre perda de peso após bariátrica e cirurgias plásticas - Reprodução / Instagram

Jojo Todynho fala sobre perda de peso após bariátrica e cirurgias plásticasReprodução / Instagram

Publicado 27/08/2024 19:27 | Atualizado 27/08/2024 19:35

fotogaleria

"A gente está aqui rindo vendo as fotos e fazendo uma comparação. Hoje eu me pesei estou com 86 kg. Eu cheguei a 160 kg", revelou. Jojo expôs o processo pelo qual passou além dos procedimentos cirúrgicos. "Mas antes de fazer a bariátrica eu estava treinando. Perdi 15 kg e operei com 146 kg", disse.

A artista recordou, também, os desafios para se vestir quando pesava mais. Ela mostrou uma foto antiga, em que contou, rindo com um amigo, que foi um dia muito complicado, pois precisou de ajuda para vestir a roupa e a saia ficava subindo enquanto estava vestida e participava de um evento.