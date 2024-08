Amaury Lorenzo - Reprodução / Instagram

Amaury Lorenzo Reprodução / Instagram

Publicado 27/08/2024 18:18 | Atualizado 27/08/2024 18:20

Rio - Amaury Lorenzo, de 39 anos, compartilhou nas redes sociais nesta terça-feira (27) os ataques de ódio que recebeu por causa da sua aparência. Através do Stories do Instagram, o ator, que fez sucesso como Ramiro em na novela "Terra e Paixão", da TV Globo, expôs um print de uma mensagem maldosa que recebeu no X, antigo Twitter.