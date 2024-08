Rodrigo Faro posta vídeo descontraído de quando esteve sedado para um exame e preocupa internautas - Reprodução / Instagram

Publicado 27/08/2024 21:56 | Atualizado 27/08/2024 21:59

Rio - Rodrigo Faro, de 50 anos, compartilhou nas redes sociais, nesta terça-feira (27), um vídeo em que estava ainda sedado depois de ter realizado um exame, e acabou preocupando alguns seguidores. Ele brincou sobre o procedimento médico de rotina no vídeo: "Tomei o que o Michael Jackson tomou".

"Com vocês: Faro doidão da sedação depois do check-up! Estou zerado!", o apresentador escreveu na legenda da publicação no Instagram.

Nos comentários, nem todos os seguidores entenderam bem a brincadeira e ficaram aflitos. "Gente, o Faro está de brincadeira? Ou aconteceu alguma coisa com ele?", disse uma. "Está tudo bem, Faro?", questionou outra. E mais uma declarou: "Espero que fique tudo bem logo!".

Já outros internautas pegaram o contexto e também fizeram piada: "Já tira onda normal, imagina grogue". "Que susto! Bom que está tudo bem", falou mais uma.