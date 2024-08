Brunna Gonçalves - Reprodução / Instagram

Publicado 27/08/2024 20:21 | Atualizado 27/08/2024 20:23

Rio - Brunna Gonçalves usou as redes sociais, nesta terça-feira (27), para negar especulações de gravidez. A dançarina, que está em Miami com Ludmilla, acabou atiçando a curiosidade dos seguidores sobre o motivo da viagem, já que o casal pretende dar início ao processo de fertilização in vitro nos Estados Unidos.

"Estava olhando os comentários da foto que eu postei ontem e, gente, só dá isso: que eu estou com cara de mãe, perguntam se eu estou grávida. Se eu estou comendo muito é porque 'gestante come mesmo'. Galera, eu não estou grávida!", reforçou a influenciadora.



Bem humorada, Brunna ainda deu algumas batidas fortes na barriga: "Se eu estivesse grávida, eu faria isso? Eu não estou grávida, não estou! Minha viagem para Miami não é para engravidar. Parem de surtar", concluiu ela.

Vale lembrar que em 2023, o casal visitou uma clínica de fertilização em Miami e anunciaram que estavam planejando ter um filho.