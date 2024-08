MC Daniel celebra aniversário com festão no Rio - Rômulo Guimarães/CS Eventos

Publicado 27/08/2024 22:31

Rio - MC Daniel, que espera o primeiro filho com Lorena Maria , completou 26 anos nesta segunda-feira (26) e recebeu diversos amigos famosos no Morro da Urca, no Rio, para um festão. Nomes como Rafa Kalimann, Lucy Alves e a família do funkeiro marcaram presença no local.