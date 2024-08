Ana Hickmann - / reprodução Instagram

Publicado 27/08/2024

Rio - A apresentadora Ana Hickmann colocou à venda sua mansão localizada no condomínio City Castelo, em Itu, interior de São Paulo. Avaliada em R$ 40 milhões, a propriedade, onde Hickmann vivia com seu ex-marido, Alexandre Correa, não deixa a desejar em nada, quando o assunto se trata de luxo e exclusividade. Confira os detalhes.



A propriedade possui 6.100m² de terreno, com 1.600m² de área construída, inclui uma suíte master de 240m², equipada com spa, camarim e closet blindado. Além disso, há seis suítes adicionais, todas com acabamento em mármore, e duas suítes extras para hóspedes.A área de lazer e conforto da casa é um destaque à parte. O imóvel conta com uma piscina de raia com 25 metros, um bar molhado com piscina aquecida, cinema, adega e salão de festas para até 150 convidados. Há também um espaço dedicado ao bem-estar, com sala de ginástica, SPA com banheira de imersão e sauna.A mansão também oferece uma garagem coberta para oito carros e estacionamento descoberto para mais dez veículos. Outras facilidades incluem um lago, canil e área pet, além de uma casa da árvore que acrescenta um toque especial ao extenso jardim.