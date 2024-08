Tom Zé - Divulgação/Ascom

Tom ZéDivulgação/Ascom

Publicado 27/08/2024 14:04

DIA, nesta tarde, pela mulher do artista, Neusa Martins. Rio - O cantor e compositor Tom Zé, de 88 anos, recebeu alta do hospital Beneficência Portuguesa, em São Paulo, nesta terça-feira (27), após dar entrada na unidade de saúde com sintomas de gripe, na última sexta . A informação foi dada ao, nesta tarde, pela mulher do artista, Neusa Martins.

fotogaleria

"Tom Zé teve alta médica hoje e já está em casa. O hospital é excelente, os médicos, competentes, fizeram vários exames, que mostraram que ele está bem. Recupera-se em casa", afirmou ela.

Nascido em 11 de outubro de 1936, em Irará, interior da Bahia, Tom é um dos maiores nomes do movimento Tropicália e tem 56 anos de carreira. O primeiro disco do cantor foi "Grande Liquidação" (1968). Ao longo de sua trajetória profissional, lançou mais de 20 álbuns, incluindo "Todos os Olhos" (1973), "Estudando o Samba" (1976), "The Hips of Tradition" (1992), "Com Defeito de Fabricação" (1998), "Jogos de Armar" (2003), "Sem Você Não A" (2017) e "Língua Brasileira" (2022).

Em 2002, o cantor e compositor Tom Zé tomou na Academia Paulista de Letras (ABL). Ele teve 32 dos 35 votos para ocupar a cadeira de número 33, que antes era de Jô Soares.