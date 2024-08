Solteira, Gracyanne Barbosa diz que recuperou ’amor próprio’: ’Deveria ter feito antes’ - Reprodução / Instagram

Solteira, Gracyanne Barbosa diz que recuperou ’amor próprio’: ’Deveria ter feito antes’Reprodução / Instagram

Publicado 27/08/2024 08:54 | Atualizado 27/08/2024 08:55





"Está amando alguém?", indagou um internauta numa caixa de perguntas. Gracyanne, então, respondeu: "Sim, eu mesma! Coisa que não fazia há algum tempo. Acredito que todo mundo tem essa fase de 'se deixar pra depois'. Eu fiquei nela muito tempo assim. Agora estou bem, leve, em paz, me amando, me priorizando e até chego a pensar que deveria ter feito antes. Mas, antes tarde do que nunca, né? O tempo passa, a gente muda, muitas coisas mudam e chega uma hora que a gente só quer ter paz, saúde e força para vencer os dias". Rio - Gracyanne Barbosa, de 40 anos, que está solteira desde que separou do cantor Belo , de 50 anos, disse que recuperou o "amor próprio" nos stories do Instagram, nesta segunda-feira (26), após ser questionada sobre a vida amorosa por um seguidor."Está amando alguém?", indagou um internauta numa caixa de perguntas. Gracyanne, então, respondeu: "Sim, eu mesma! Coisa que não fazia há algum tempo. Acredito que todo mundo tem essa fase de 'se deixar pra depois'. Eu fiquei nela muito tempo assim. Agora estou bem, leve, em paz, me amando, me priorizando e até chego a pensar que deveria ter feito antes. Mas, antes tarde do que nunca, né? O tempo passa, a gente muda, muitas coisas mudam e chega uma hora que a gente só quer ter paz, saúde e força para vencer os dias".

fotogaleria

Gracyanne e Belo estão separados desde o ano passado. Os dois oficializaram a união em 2012, na Igreja da Candelária, no centro do Rio de Janeiro. Em abril deste ano, a musa fitness confirmou que o casamento havia chegado ao fim, após vir a público o seu affair com o personal Gilson de Oliveira. Gracyanne e Belo estão separados desde o ano passado. Os dois oficializaram a união em 2012, na Igreja da Candelária, no centro do Rio de Janeiro. Em abril deste ano, a musa fitness confirmou que o casamento havia chegado ao fim, após vir a público o seu affair com o personal Gilson de Oliveira.