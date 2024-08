Rodrigo Garcia é o segundo eliminado do reality Estrela da Casa - Reprodução de vídeo / X

Publicado 28/08/2024 08:30

Rio - Rodrigo Garcia foi o segundo eliminado do "Estrela da Casa", da TV Globo, na noite desta terça-feira (27). Ele levou a pior na "Batalha" e deixou o reality show após receber 16,65% da média de votos. Em primeiro lugar ficou Unna X com 47,32% da média. Já Lucca ocupou a segunda colocação com 36,03%.

"Cara, que loucura. Foram meses e meses de muita intensidade e de muita entrega", disse Rodrigo no palco. Logo em seguida, o cantor se emocionou e não conseguiu conter as lágrimas, recebendo os aplausos da plateia e o apoio da apresentadora Ana Clara. "Cara, que loucura. Foram meses e meses de muita intensidade e de muita entrega", disse Rodrigo no palco. Logo em seguida, o cantor se emocionou e não conseguiu conter as lágrimas, recebendo os aplausos da plateia e o apoio da apresentadora Ana Clara.