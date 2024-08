Tati Machado durante o Saia Justa - Reprodução de vídeo / GNT

Tati Machado durante o Saia JustaReprodução de vídeo / GNT

Publicado 29/08/2024 07:36

Rio - Tati Machado, de 33 anos, refletiu sobre os padrões de beleza impostos pela sociedade durante o "Saia Justa", do GNT, nesta quarta-feira (28). A apresentadora comentou que, às vezes, se olha no espelho e não se sente confortável com seu corpo.

fotogaleria

"Vivemos em uma sociedade que se fala muito sobre a magreza extrema, eu, como mulher gorda, tento falar sobre a não romantização da obesidade...Tento não cair nas armadilhas. A gente, às vezes, briga com o espelho. Quantas vezes me olho pelada e digo: 'hoje não está dando. Eu mudaria tudo em mim'", afirmou. "Por conta dos exercícios, emagreci bastante e ouço muita gente falando: 'emagreceu, está linda!'. A beleza está associada à magreza. Eu realmente estou me sentindo linda, mas antes já me sentia também", completou.

Tati ainda contou que recebe propostas para realizar procedimentos estéticos. Contudo, ela considera cada uma delas com moderação. "Não quero cair em armadilhas só para me encaixar nos padrões. Sempre reflito se estas mudanças irão fazer diferença para mim", declara.

'Estou fazendo as pazes comigo'

Durante o programa, Eliana, de 52 anos, citou os procedimentos estéticos que fez entre 20 e 25 anos, realizou diversos procedimentos estéticos: "Fiz rinoplastia, silicone, lipo... Ao longo do tempo estou fazendo as pazes comigo. Hoje, mais madura, tento entender o corpo que tenho".

Mais madura, a apresentadora diz que está na fase de se desconstruir. "Aos 20 anos, eu queria estar no padrão, aos 50, estou no processo de me desconstruir. Me gostar sem os apliques, sem maquiagem, sem filtros. Gostar de como eu sou. É um exercício, mas não é fácil", admite.