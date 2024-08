Camila Morgado dá spoiler sobre final na novela ’Renascer’ - Reprodução / Tv Globo

Publicado 29/08/2024 15:29 | Atualizado 29/08/2024 15:55

Rio - Camila Morgado, 49 anos, deu um spoiler sobre o fim de Egídio, personagem de Vladimir Brichta, em "Renascer". Durante o "Mais Você", na manhã desta quinta-feira (29), a atriz deu detalhes sobre o que acontece com o coronel no folhetim. A intérprete de Iolanda tomou café da manhã com Tati Machado e Fabricio Battaglini, já que Ana Maria Braga se afastou do comando da atração por motivo de saúde.