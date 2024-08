Veja a primeira foto de Duda Santos caracterizada como Beatriz de Garota do Momento - Globo / Beatriz DAMY

Publicado 31/08/2024 11:33 | Atualizado 31/08/2024 11:34

Rio - A TV Globo divulgou, neste sábado (31), a primeira foto de Duda Santos caracterizada como Beatriz, de "Garota do Momento", próxima novela das seis. O clique foi feito durante uma gravação do folhetim de Alessandra Poggi em Petrópolis.

O visual escolhido para a protagonista é inspirado na moda do final dos anos 1950, época em que se passa a trama. Detalhes rendados na blusa, saia longa rodada e penteado meio preso fizeram parte da composição.Na história, Beatriz (Duda Santos) cresce acreditando ter sido abandonada pela mãe, Clarice (Carol Castro), na infância. Quando a reencontra, descobre que a mãe não se lembra dela e ainda tem outra filha com o mesmo nome: Bia (Maisa). Na trajetória em busca de entender o que aconteceu e se reconciliar com seu passado, Beatriz se torna garota propaganda de uma das maiores fábricas de sabonete do país, empresa que pertence justamente ao atual marido de Clarice. Ela ainda se apaixona por Beto (Pedro Novaes), namorado de Bia.A estreia do folhetim está prevista para 4 de novembro. O elenco conta com nomes como Lilia Cabral, Fábio Assunção, Leticia Colin, Maria Flor, Eduardo Sterblitch, Maria Eduarda de Carvalho, Klara Castanho, Paloma Duarte e Danton Mello.