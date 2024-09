Flor e Flora protagonizam barraco em A Fazenda - Reprodução/Record

Flor e Flora protagonizam barraco em A FazendaReprodução/Record

Publicado 23/09/2024 10:17 | Atualizado 23/09/2024 12:46

Rio - Flor Fernandez e Flora Cruz protagonizaram um barraco na sede de "A Fazenda" na noite de domingo (22). Segundo a filha de Arlindo Cruz, a ex-apresentadora do SBT teria dito que a peoa não concluiu a "Prova do Fogo" por ser gorda e não ter conseguido se abaixar.

'Vou virar o satanás da vida dela'



Em desabafo com Raquel Brito, a filha de Arlindo Cruz disse que estava muito chateada por Flor colocou seu peso em questão como condição de fazer ou não a prova.



"Ela falou para a Luana que me carregou, disse 'queria ver se fosse você carregando a Flora'. Falou que eu não consegui ficar de joelho na hora que ela falou...Tem que ter culhão para me peitar, agora eu vou virar o satanás da vida dela", disparou.



Ao sair do quarto, Flor sentou no sofá da sala e disse que estava com dor porque a estratégia delas não foi boa e ela se machucou.



"Eu não estou falando de você aqui", gritou a ex-SBT.



Flora disse que Flor usa a palavra Deus para se vitimizar no programa.



"Se ela é gordofóbica e racista, tu acha que ela gosta de macumbeira?", questionou a influenciadora durante conversa.





'Burra é você'



Flor e Suelen Gervásio também tiveram uma discussão com gritos e ofensas. "Burrinha", disse a loira.



"Burra é você que tem que estudar para não ser racista. Burra e ignorante", disse Suelen.