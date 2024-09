Matheus Torres indica MC Mayara para Batalha - Reprodução de vídeo / TV Globo

Matheus Torres indica MC Mayara para BatalhaReprodução de vídeo / TV Globo

Publicado 22/09/2024 11:26

Rio - Depois de levar a melhor na prova "Dono do Palco", Matheus Torres indicou MC Mayarah para a "Batalha", no "Estrela da Casa", da TV Globo, na noite deste sábado (21). O mineiro alegou estratégia de jogo e afinidade durante a justificativa do voto.

"Permaneço na minha lealdade de não votar em nenhum dos meus colegas de quarto. Hoje meu voto vai por eliminatória, hoje meu voto vai na Mayarah, porque eu sou incapaz de votar na Thália devido à toda a nossa afinidade, toda a sinergia que a gente vem construindo", afirmou Matheus.

Com isso, MC Mayara se junta a Lucca na "Batalha" desta semana. O goiano foi indicado por Gael Vicci, a "Estrela da Semana", e levou a pior no Duelo contra Matheus.

Nesta semana, a Batalha será formada por quatro participantes: Lucca, MC Mayara, a indicação do Hitmaker e o voto da casa. Os dois menos votados pelo público deixam a disputa nesta terça-feira (24).