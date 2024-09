Suelen contando sobre a gravidez - Reprodução Tv Record

Publicado 22/09/2024 15:55 | Atualizado 22/09/2024 15:57

Rio – Integrantes de "A Fazenda", Suelen relembrou, neste sábado (21), toda a polêmica de gravidez envolvendo o cantor Vitão. A modelo explicou que ficou com Vitão em dezembro daquele ano e, em janeiro do ano seguinte, com Matuto. Na ocasião, houve dúvidas sobre quem fosse o pai do bebê que estava esperando.

A modelo contou que fez o exame em janeiro e deu como se a gestação tivesse com um mês. "Não era questão de que eu não sabia ou sabia. Eu fiz o exame em janeiro e batia que a minha filha era uma gravidez de dezembro. O tempo (de gestação) dela. Eu fiz o exame dia 4 de janeiro e mostrava que era uma bebê de duas semanas. Quando eu fiz o primeiro exame morfológico em janeiro, batia que era uma criança de um mês. Então eu me baseei total em uma gravidez de dezembro", declarou.

Ainda de acordo com Suelen, a explicação que a médica deu reforçou a possibilidade de Vitão ser o pai do bebê. "Ficou como se eu estivesse dando 'golpe' em alguém. As pessoas não conseguiram entender que eu fiz exames, e a médica falou: 'a sua concepção aconteceu entre o dia 17 e 21 (de dezembro)'. Do dia 17 a 21, eu estava com aquela pessoa [Vitão]. E eu já vinha ficando com essa pessoa há meses", lembrou.



A fazendeira ainda fez questão de deixar claro a Nina que o pai dela é o produtor musical Matuto.