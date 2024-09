Adriane Galisteu é apresentadora de A Fazenda - Bruno Fiorentino / Divulgação

Publicado 22/09/2024 05:00

Rio - Pelo quarto ano consecutivo, Adriane Galisteu comanda "A Fazenda", da Record. A 16ª edição do reality rural estreou, na última segunda-feira (16), com direito a barraco entre participantes. Também teve muito 'fogo no feno' ao longo da semana. Fã do programa, a apresentadora de 51 anos assume que fica ligadinha em tudo o que acontece na sede durante o dia - e a noite. Ao Meia Hora, ela ainda opina sobre a escolha dos peões, diz se participaria da atração e conta as inspirações para os looks nesta temporada. Confira a entrevista!

- Mais experiente, você se sente cada vez mais segura no comando da atração, preparada para qualquer imprevisto?



Não tem um programa fácil de apresentar, mas os desafios são tão diferentes a cada ano, acredito que eu tenha uma responsabilidade muito grande no programa, sabe? Até porque o próprio reality já tem isso pelo seu tamanho. Falo isso porque já existe um tempo do programa está no ar, afinal são dezesseis edições, e claro, além da expectativa do público com o programa. É o maior reality da TV aberta hoje no segundo semestre. Mas a cada edição aprendo e cresço junto.



- Essa edição, pelo visto, promete. Logo na estreia já teve barraco. Quais são seus palpites para essa 16ª temporada do programa? Vão ter mais barracos, casais?



Você viu? Logo no primeiro dia eles já mostraram pra que veio e reality bom é assim. É um programa cheio de surpresa, né? E por ser um reality não tem um roteiro, roteiro que tem sou eu, que sou apresentadora (risos). Mas tudo pode acontecer e reality bom é quando acontece de tudo um pouco. Mas ainda é cedo para os palpites (risos), as coisas ainda estão tomando forma lá na sede até porque teve chegada do pessoal do paiol. Isso já 'mexe' com a turma que está na sede. Mas que seja uma temporada equilibrada com uma pitada de humor, jogo mesmo, e claro, um pouco de dedo na cara que a gente também gosta de ver (risos).



- O que achou da escolha dos participantes? Curtiu o elenco, já suspeitava que algum deles estaria nesta 16ª edição do programa?



Eu adorei! Acho que é um elenco com cara de 'A Fazenda' e que promete entregar muito, todos ali tem uma personalidade forte, o que faz ter uma boa movimentação na temporada. Logo, logo os memes aparecem (risos). Magina! Não sabia de nada, fiquei sabendo dos participantes junto com o público e adorava acompanhar as supostas listas da internet.



- Você é fã de reality show assumida. Diante disso, é muito desafiador manter a imparcialidade durante todo o jogo? Porque assim como nós, você deve se identificar mais com algumas pessoas que com outras....



Sim, sou a 'louca' do reality mesmo (risos). Sempre acompanhei a "A Fazenda" desde a primeira edição e sou aquela de dar palpite mesmo, sabe? Torcer, vibrar e até me decepcionar. Por que quando a gente é expectador tem isso, né? Às vezes começamos a torcer por um, no meio do jogo a gente já troca de torcida (risos). Mas hoje como apresentadora sou uma arbitrária desse jogo, então, sou a pessoa neutra.



- A gente vê que você é muito dedicada ao reality, acompanha tudo, comenta...É um período do ano que você fica conectada durante boa parte do seu dia?



Sim, eu vivo e respiro a 'A Fazenda' até brinco lá em casa, para me ver vai precisar ir lá em Itapecerica da Serra. Eu vivo sempre alerta, e acompanhando tudo de perto. Termina o programa, fico vidrada no play plus, isso quando não vou ver de perto (risos).



- Depois de ter a experiência de ser filmada em seu íntimo para o 'Barras Invisíveis', rola a vontade de participar de um reality show? Ia curtir participar de 'A Fazenda', cuidar dos animais?



Essa é uma pergunta difícil, viu? (risos). Mas porque não. Gravar o "Barra Invisíveis" foi um pouco estranho pra mim, mas depois me acostumei, e já estamos encerrando a segunda temporada que em breve estará disponível na Universal+.



- Todo ano seus looks ganham destaque no reality. Quais foram as inspirações para as produções deste ano?



Olha! Esse ano está bem variado, sempre com a introdução de novos elementos, algumas vezes improváveis no universo country, mas que dão uma pegada mais urbana e cool, sabe? Busquei muito referências e peças do streetwear e do esporte, sem esquecer da alfaiataria e do clássico que desde a primeira edição trago.