Rio - Zé Love chamou a atenção em 'A Fazenda', nesta quinta-feira (19), ao protagonizar uma discussão intensa com Sacha Bali. O ex-jogador ficou irritado com as intervenções e explicações do ator em assuntos que não o diziam respeito e não poupou palavras ao acusá-lo de covarde. Ele ainda afirmou que Bali não tem "não tem nada de bom moço".

"Ele quer ficar dando explicação para tudo. Você tem que entender que a gente não quer sua explicação", afirmou Zé, visivelmente irritado. Sacha, por sua vez, não hesitou em responder: "A gente quem, cara? Fale por você". A tensão aumentou quando Zé se levantou e encarou o ator. Com o clima tenso, Sacha tentou manter a calma, "Não me peita não, meu parceiro. Eu não estou te dando explicação nenhuma. Ninguém tá falando contigo. Nunca falei com você". "Ele quer ficar dando explicação para tudo. Você tem que entender que a gente não quer sua explicação", afirmou Zé, visivelmente irritado. Sacha, por sua vez, não hesitou em responder: "A gente quem, cara? Fale por você". A tensão aumentou quando Zé se levantou e encarou o ator. Com o clima tenso, Sacha tentou manter a calma, "Não me peita não, meu parceiro. Eu não estou te dando explicação nenhuma. Ninguém tá falando contigo. Nunca falei com você".

Zé não escutou calado e continuou: "Porque a menina estava brigando aqui, tu tirou onda com o Gui, aí quer ir lá na baia falar com a menina? Por que? Covarde do c******! Ficou tirando onda e quis fazer de bom moço. Tu de bom moço não tem nada, p**** nenhuma!", disparou Zé para Sacha. "Você é maluco, descontrolado", disse Sacha tentando manter a postura enquanto seu rival estava exaltado.

A briga foi interrompida pela intervenção de Zaac e Camila, enquanto Sacha se afastava rapidamente da situação.