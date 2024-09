Projota durante participação no Encontro - Reprodução de vídeo / TV Globo

Publicado 19/09/2024 10:32

Rio - Projota voltou a falar sobre os momentos de pânico que viveu ao ter a casa, em São Paulo, invadida por bandidos e ser feito de refém durante o "Encontro", da TV Globo, nesta quinta-feira (19). O rapper revelou que os criminosos debocharam e filmaram ele na ação. As imagens teriam sido compartilhadas em um aplicativo de mensagens.

"Não tenho certeza se eles sabiam ou não (que a casa era minha). Não foi em um primeiro momento que eles me chamaram de Projota, mas um minuto depois me chamaram... Sim, me filmaram, já mandando no whatsapp para outras pessoas. Então, é isso. A humilhação. Foi um momento muito difícil, de você se manter calmo. Você ser humilhado e ficar calado, porque existe muito mais em jogo", disse o ex-BBB.

Durante o programa, Projota revelou como se sente após o susto. "Essa noite consegui dormir um pouco mais. Mas ainda sim bem difícil. Correria, recuperando todas as coisas. Minha documentação, acessos, as redes. É muita coisa que a gente precisa recuperar, além do ânimo".

O cantor explicou que estava dormindo na hora do crime. "Acordei com um deles (criminoso) tampando minha boca e falando: 'fica quieto, perdeu'. Perguntou se eu estava sozinho, disse que meus filhos estavam no quarto ao lado. Parecia um pesadelo. Era difícil de acreditar que aquilo estava acontecendo. Fui surpreendido mesmo. Não tomava tantas medidas de segurança, por morar em condomínio", declarou. "Acessaram meus celulares, contas de banco, pegaram meus cartões...Só queria que acabasse. Levaram meus discos de ouro, sobrou um", lembrou.